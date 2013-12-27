明年继续坚持最严格的耕地和农田保护制度--蓝皮书

路透北京12月27日 -中国土地勘测规划院发布的“2013年中国土地政策蓝皮书”预测，明年继续坚持最严格的耕地和基本农田保护制度，继续深化征地制度改革，减少新增建设用地。

国土资源部网站刊登的相关新闻稿称，明年国土资源部将会全面推行节约集约用地政策，用地规模实施总量控制和减量供应，加大存量建设用地供应，减少新增建设用地。

2014年，国土资源部将会研究起草《不动产登记条例》、《不动产登记办法》等规章制度，整合建立不动产登记信息管理基础平台，做好国家层面有关不动产登记衔接工作。

蓝皮书指出，2014年将会按照十八届三中全会要求，在全面总结各地征地实践经验的基础上，不断完善现行征地制度，缩小征地范围，进一步规范征地程序，着力于建立完善多元保障机制。

同时保障农户宅基地用益物权，改革的方向是进一步扩大权能，赋予农民更多财产权利，切实保障宅基地的用益物权，针对现在农村宅基地在使用、管理方面存在的问题，完善好宅基地管理制度，同时要探索宅基地上的农民住房的财产性收益的路子。

继续深入推进土地有偿使用制度改革，逐步缩小划拨用地范围，以公平、公开、有偿的方式配置土地资源，全面推进基础设施和社会事业用地有偿使用，清理存量划拨用地，发挥市场在资源配置中的决定作用。针对不同产业、不同用地类型提供不同的有偿使用方式，弥补一次性收取地价款单一方式的不足。提高工业用地价格，减少工业用地，适当增加居住用地供应。（完）

（更多详情请点选国土资源部网站：here）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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