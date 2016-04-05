中国财政部：2015年土地出让收支双降 收入四季度止跌回升

路透北京4月5日 - 中国固定资产投资特别是房地产投资增速大幅回落，经济增速放缓，土地市场需求不足，导致2015年土地出让收支规模双降，幅度在20%上下。

财政部网站周二刊登的新闻稿显示，去年全国缴入国库的土地出让收入33,657.73亿元人民币，同比下降21.6%；全国土地出让支出33,727.78亿元，同比下降18.5%。

土地出让收入前三季度持续下降，分别降34.6%、37.9%、26.0%，第四季度则止跌回升，增长9.5%，这主要由于在积极财政政策、稳健货币政策、以及中央和地方陆续出台的稳定房地产发展政策支持下，下半年房地产市场需求逐步释放，商品房销售面积增速由负转正，带动四季度用地需求回暖。

从地区看，个别地区逆势上扬，大多数省份降幅明显。除深圳（36.9%）、西藏（1.8%）、厦门（1.2%）、甘肃（0.2%）四个地区同比增长外，其他32个地区均出现不同程度下降。其中，大连（-56.4%）、宁波（-54.1%）、内蒙（-51.8%）三个地区降幅超过50%。

财政部指出，深圳市土地出让收入增长较快，主要是该市经济增长强劲，房地产市场交易火爆，土地资源相对稀缺，地价持续偏高所致。

财政部并分析称，土地出让收入减少，主要原因包括：受经济增速放缓等因素影响，土地市场需求呈现不足状态。2015年，全国国有建设用地实际供应量为53.36万公顷，同比下降12.5%。其中，房地产用地供应11.98万公顷，下降20.9%。

用地结构发生变化，工矿仓储用地、房地产用地和基础设施等其他用地分别占土地供应总量的23.4%、22.4%和54.2%，三类用地占比分别较上年下降0.8个、2.4个和提升3.2个百分点。由于基础设施用地价格较低，而房地产用地和工矿仓储用地价格较高，因此，当年用地类型结构的改变对于土地出让收入减收影响较大。

此外，出让面积继续萎缩，2015年，全国土地出让面积22.14万公顷，同比下降18.6%，与上年相比下滑3.1个百分点，其中，商服用地和住宅用地分别下降24.7%和19.1%。

而地价增幅也逐步趋缓。四季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅和工业地价，分别为3,633元/平方米、6,729元/平方米、5,484元/平方米和760元/平方米，同比分别增长3.16%、2.70%、3.92%和2.38%，增幅较一季度分别下降0.09个、0.52个、提升0.94个和下降1.24百分点。

土地出让支出方面，新闻稿指出，2015年全国土地出让支出中，用于征地拆迁补偿、补助被征地农民、土地出让前期开发等成本性支出同比下降20.7%，占支出总额79.6%，占比下降2.2个百分点。土地出让收益注重向农业农村和保障性安居工程倾斜。

新闻稿还称，当前，土地出让收支管理还存在一些问题，主要包括：土地违法案件未得到彻底遏制，大多数违法用地未缴纳土地出让收入，造成土地出让收入流失；土地市场化配置比例偏低，工业用地和基础设施等其他用地存在粗放利用现象，导致土地价值难以完全实现。

一些地方仍存在减免或变相减免土地出让收入、通过空转等方式虚增土地出让收入和违规安排支出等问题，违规现象时有发生。

下一步，应加大对违法用地的打击力度，依法征收土地出让收入，避免土地出让收入流失。同时，扩大国有建设用地有偿使用范围，完善工业用地供应方式，建立有效调节工业用地和居住用地合理比价机制。（完）

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