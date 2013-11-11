国土部：对产能严重过剩行业项目不安排新增建设用地指标

同时，全面查清产能严重过剩行业在建和建成违规产能项目用地情况，分类提出处理意见；坚决取消国土资源优惠政策，清理并废除产能严重过剩行业项目用地、用矿优惠政策。

国务院上月发布关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见称，严格执行国家投资管理规定和产业政策，加强产能严重过剩行业项目管理，各地方、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。 (完)