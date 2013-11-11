国土部：对产能严重过剩行业项目不安排新增建设用地指标

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京11月11日 -中国国土资源部周一公告称，采取加强国土资源开发利用统筹管控、严把新增产能项目建设用地供地闸门，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业项目，一律不安排新增建设用地计划指标。
国土部网站新闻稿称，将做好化解产能严重过剩相关配套工作，开展违规项目用地清理，对产能严重过剩行业新增产能项目，一律不予受理用地预审申请。
同时，全面查清产能严重过剩行业在建和建成违规产能项目用地情况，分类提出处理意见；坚决取消国土资源优惠政策，清理并废除产能严重过剩行业项目用地、用矿优惠政策。
此外，促进落后产能淘汰退出和企业兼并重组；建立国土资源管理长效机制；加大国土资源监管力度；严肃查处违法违规用地行为。
国务院上月发布关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见称，严格执行国家投资管理规定和产业政策，加强产能严重过剩行业项目管理，各地方、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。 (完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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