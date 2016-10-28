三季度中国住宅地价持续升温 一线和部分热点城市高速增长--国土部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京10月28日 - 中国土地市场今年三季度持续升温。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年三季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势。
据该规划院本周发布的对105个主要城市第三季度地价监测结果，全国主要监测城市地价总体水平为3,767元人民币/平米，其中住宅地价为5,781元/平米，环比增2.11%，较前值升0.16个百分点；同比增长6.77%，较上季度上升1.04个百分点。
“资金充沛，杠杆率居高，房地产市场回升拉动效应明显，住宅地价环比再次进入较快增长区间。”该报告称，展望四季度，房地产市场有望在强力政策的调控加之有效需求短期集中释放后的综合影响下呈现趋稳态势，预计土地市场亦会随着供地节奏的加快而迎来整体相对平稳的表现。
国土部预计，在全国性政策总基调不变，产业政策与区域政策积极介入，地方政策自主化、差异化提升的综合作用下，短期内一、二线热点城市住宅地价增速将处于高位调整，库存较高的三四线城市地价上涨动力不足。
报告显示，综合地价（包括商服、住宅和工业地价）环比和同比分别上升1.4%和4.57%，增速均较上季度扩大；商服和工业地价走势相对平稳。
分城市看，三季度，一线城市和部分热点城市的地价仍处于高速增长态势，而大部分二三线城市的地价变化表现平稳，市场分化显着。
就住宅地价而言，一线环比增速达4.7%，北京、上海增幅高达4.79%和6.91%，一线住宅地价同比增速较前值17.35%进一步扩大至19.02%。
二线城市住宅地价环比和同比增幅分别为2.04%和5.69%，增速继续上升。合肥、厦门、南京、郑州、宁波、武汉、福州、天津等八个城市住宅地价环比增速均超过3%，呈高速增长态势。
报告指出，主要监测城市综合、住宅地价延续了上一季度的增长态势，环比上涨城市均为90个，同比上涨城市均为85个。上报异常交易地块数量、平均溢价率及平均竞价轮次均呈明显上升态势，其中超九成溢价率超过50%。
三季度全国105个主要监测城市土地供应总量环比和同比均出现下滑迹象。105个城市土地供应面积为4.26万公顷，环比减少5.74%，同比减少14.86%。其中住宅用地供应约0.80万公顷，环比上升17.25%，但同比减少10.56%。
报告建议，下一步要推进库存压力较大城市土地供应计划的调整，以利于达到库存消化的合理周期；同时落实好热点城市住房用地计划的公布和有效供应的形成，稳定市场预期。还要权衡短期与长效，兼顾应急性措施与市场机制，减少政策错位引发的后期影响。
统计局上周同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。
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(发稿 宿泱韫；审校 乔艳红)
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