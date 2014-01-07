中国酝酿多项土地改革制度--报载

路透北京1月7日 -中国国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中有关严守耕地红线和加强土地节约集约利用的行动计划，有望加快推进，最快在上半年推出。

中国证券报周二援引多位权威人士表示，国土部正在研究起草严守耕地红线的相关《意见》，强化耕地红线的要求、保基本农田的要求，调整和完善一些政策。同时，今年还将研究起草《不动产登记条例》等规章制度。

十八届三中全会将粮食安全放在非常重要的位置。此后召开的中央城镇化会议和中央农村工作会议等，也均对此有所部署。国土资源部副部长王世元近日强调，基于土地数据的现状，必须始终坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，毫不动摇坚持最严格的耕地保护制度。

在土地节约集约利用方面，“盘活存量”的思路将被进一步强调。王世元表示，国土部将进一步加大盘活存量用地的力度，重点解决好城镇低效用地和农村空闲用地的盘活，逐步降低经济社会发展对增量用地的依赖。

另据了解，国土部当前正按照国务院的统一部署，研究深化农村土地使用制度改革的方案，并逐渐着手安排试点。在集体经营性建设用地流转入市方面，国土部也正在研究细化思路和任务。在提高工业用地价格、探索新的工业用地出让制度方面，国土部同样也在进行尝试。

专家认为，上述工作将可能被写入国土部2014年的重点工作中，今年的土地改革有望获得较大的进展。

报导称，值得注意的是，未来的土地改革试点，将更多地与金融政策、财税体制等相结合。诸如土地流转信托、土地换股权等试点将得到进一步支持。

此前，中央政治局召开会议分析研究2014年经济工作，提出将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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