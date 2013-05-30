中国土地差别化政策有望在下半年取得突破--报载

路透上海5月30日 - 中国证券报周四报导，随着各地陆续展开实地调研，中国土地差别化政策有望在下半年取得突破，将在已有政策基础上，对相关产业用地给予具体政策支持，其中包括现代农业、养老和文化等产业；此外国土资源部将划定一些区域，继续推进试点。

报导并引述权威人士透露，土地差别化政策的突破将主要体现在区域和产业两个层面。其中，在区域层面，针对土地资源禀赋、城镇化进程阶段和经济发展水平等的不同，东部地区和中西部地区，大城市和中小城市、小城镇土地利用政策将得到差别化对待。

在产业层面，曾被国土部提及的矿业、战略性新兴产业和旅游业等产业用地差别化试点，可能会在今年有所推进。现代农业、养老和文化等产业发展用地将获得政策支持。

4月国土部要求各地开展主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研。目前这项工作已进入实地调研阶段，北京等地已披露相关进展。按照计划，各地将于8月形成调研报告并上报至国土部。

优化城乡用地布局、推进土地制度改革是积极稳妥推进城镇化的重要要求。但是，由于涉及相关法律法规，包括宅基地流转、农村集体土地流转、土地确权、征地制度改革和小产权房处置等领域的改革，恐难以在短期内实现根本性突破。前述权威人士并表示，从快速推进制度突破角度看，国土部率先从土地差别化政策等层面来做文章，是今年启动此次调研的主因。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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