今年来中国50城卖地收入2.45万亿元 苏州南京上海居前三--中原

路透北京12月21日 - 中原地产研究中心发布数据显示，截至12月20日，今年以来，全国“卖地”收入最高的50个城市，合计土地出让收入达到2.45万亿元人民币，同比上涨35%，其中苏州、南京、上海居前三。

中国新闻网周三报导称，尽管近来中国土地市场明显降温，但受此前房地两市高烧影响，多地“卖地”收入创下历史新高。不过土地成交面积并没有上涨，今年以来，上述50个城市土地成交面积为11.22亿平方米，相比去年同期的11.92亿平方米出现了小幅下调。

据统计，今年以来，苏州、南京、上海三个城市土地出让收入最高，其中苏州市一年“卖地”收入超过1,700亿元，南京超过1,600亿元，上海超过1,500亿元。这三个城市之外，杭州、天津、合肥、武汉的土地出让收入也超过千亿元。 另外，苏州、南京、杭州、天津、合肥等11个城市，今年土地出让收入同比上涨幅度超过100%。

不过，受到调控政策收紧的影响，各地对土地出让的约束和限制条件增加，近两个月来，土地市场降温，高溢价地块不断减少。

12月份以来，土地市场成交数据进一步降温。中原地产研究中心数据显示，当月拍出超过10亿元的地块48宗，其中溢价率超过100%的只有9宗，相比之前动辄数十宗的记录，土地市场降温明显。

上周闭幕的中央经济工作会议提出：房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应。这一政策导向已开始在各地落地执行。

中国指数研究院数据信息中心监测显示，上周(2016年12月12日至12月18日)，中指院监测的40个主要城市土地推出量环比增加56%。其中，一线城市量增价跌，均价回落；二线城市供地放量，代表二线城市推地宗数较上周增加82宗，推出面积较上周增加44%。（完）