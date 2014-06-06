中国发布首部节约集约利用土地规定 禁止以土地换项目

路透北京6月6日 - 中国首部节约集约利用土地规定周五出炉，明确提出禁止以土地换项目、先征后返、补贴、奖励等形式变相减免土地出让价款。禁止在土地利用总体规划和城乡规划确定的城镇建设用地范围之外设立各类城市新区、开发区和工业园区。

中国国土资源部发布的规定强调，除军事、保障性住房和涉及国家安全和公共秩序的特殊用地可以以划拨方式供应外，国家机关办公和交通、能源、水利等基础设施（产业）、城市基础设施及各类社会事业用地中的经营性用地，实行有偿使用。

《规定》强调国家通过土地利用总体规划，对建设用地实行总量控制，确定建设用地的规模、布局、结构和时序安排。鼓励线性基础设施并线规划和建设，集约布局、节约用地。同时城市建设用地应因地制宜采取组团式、串联式、卫星城式布局，避免占用优质耕地。

提出城乡土地利用应体现布局优化的原则，引导工业向开发区集中、人口向城镇集中、住宅向社区集中，推动农村人口向中心村、中心镇集聚，产业向功能区集中，耕地向适度规模经营集中。

规定提出各类有偿使用的土地供应应充分贯彻市场配置原则，运用土地租金和价格杠杆，促进土地节约集约利用。同时明确市、县国土资源主管部门可以采取先出租后出让、在法定最高年期内实行缩短出让年期等方式出让土地。

这是中国首部专门就土地节约集约利用进行规范和引导的部门规章，共九章38条，自2014年9月1日起实施。（完）

欲浏览详情请点选国土资源部网站(www.mlr.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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