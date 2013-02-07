特写：中国农村土地确权发证成本不容小视

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国安徽杨湾村2月6日（记者 韩碧如/李卉） - 杨湾村坐落在中国东部的安徽省，白墙内的村舍里使用的是光秃秃的电灯泡，年迈的村民生活在没有暖气的房子里。这里看上去怎么都不象是运用卫星测绘技术进行耕地确权的试点地。

这个小村庄率先进行试点，运用测绘技术确认农户的耕地面积，这令其成为中国建设现代农业、保障国家粮食安全的前沿。

土地测绘是一项复杂的工作，但却是让农民对其土地权益感到更放心的重要工作。只有这样才能促使他们更愿意流转土地，实现集中连片经营。这也会帮助农民保护好土地，免遭被地方官员抢走。

“如果再不搞，老一代人再去世的话，下一代人根本就不知道他家的田块在哪儿，”潘圣余说道。他负责监督安徽一处土地确权工作。

“以后就搞不清楚了。”

中共中央和国务院上周发布的2013年“一号文件”要求用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。这将面临技术上的挑战，估计整体将耗资160亿美元。

上世纪80年代的农村改革使农民获得了土地承包经营权，但是土地所有权仍归属村集体。但是土地权益证明并不明确，逾半数农户并没有得到一些证明文件，完全依靠村民间的互知和村官的意思。

杨湾村试点运用卫星定位技术测量小块土地的经验已经在安徽和其他地方推广开来，未来可能铺开到全国各地。

多数中国农民家庭大约有8亩地（1公顷=15亩），这大约相当于美国一个足球场的面积。每个家庭的土地又经常被分割为至少五块。

安徽省至少有一亿块不足一亩的土地，全国有超过10亿块土地从没有得到适当地测量。

土地确权将代替现在靠口头描述土地归属的方式，不准确的描述使农民不愿意去掉隔开不同地块的土坎，担心没办法认出哪块地是自家的。

新的土地信息将集中存储在登记机关，农户可以查询和确认自家的地块情况，政府也可以更好地掌握土地利用信息。

尽管中国自2008年已经使土地流转合法化，正式允许农户进行土地集中经营，多数地方的土地仍处于分散状态，无法引进投资提高农业产出，以供养日益增长的城市人口。

世界银行去年进行的研究显示，如果土地流转有备案并合法进行，租种大片土地的人将更愿意作长期投资。

该研究发现，对土地权益感到放心的农户也愿意让更多家人外出打工。进城务工者的月收入超过一亩地全年的收益。

更准确的划分“让农民放心，”72岁的杨湾村人检宗祝老人说道。

“大家都在外面打工，有证了回来地还是你的，有证了任何时候都可以要回来。这对我们农民很重要啊，农民就是靠土地。”

**成本巨大**

土地确权发证是个艰巨的工作，需要将卫星图片与村民的纪录作比对，发证和建立数据库，进行登记和查询土地流转。

汤森路透于2011年7月收购的国际土地系统公司（International Land Systems）参与了杨湾村的试点工作，以获得经济效益最佳的测量方式。

中国中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文估计，土地确权发证工作可能需要投入每亩8-10元，全国大约需要180亿元左右。其他官员告诉路透，整体投入可能达到1,000亿元，《财新》杂志估计的金额更高，达1,500亿元。

即使按照最低估算，农村地方政府也难以负担。安徽马头镇的试点情况显示，当地易于测量的麦田的测量费用已经相当于当地年度预算的六分之一。

“土地确权的费用地方政府肯定承担不了，中央财政不拿钱是不成的，”马头镇副镇长王宏告诉路透。

这项工作还会给中央政府造成潜在支出负担，因种粮和农资直补都按照耕地面积发放，而农民以前为了少交税经常少报耕地面积。

精确测量可能迫使中国政府对其宣布的18亿亩耕地的说法进行重新评估。

经过精确测量，马头镇一地登记的耕地面积就多出了45%，这让当地官员和农户喜出望外，希望能拿到更多政府补贴资金。（完）