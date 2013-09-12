中国近期有望推出土地流转信托产品--报载

路透上海9月12日 - 在中国官方不久前刚否认已将农村集体建设用地流转试点扩围之际，中国证券报周四报导称，由北京国际信托有限公司主导的土地流转信托产品近期有望推出，涉及的土地范围覆盖多个省份。

报导指，土地流转信托以实现农村土地流转为目的，基本原理是将农村土地使用权（包括农用地的土地承包经营权、集体建设用地使用权以及宅基地使用权）作为信托财产，委托给信托公司进行经营管理，并实现土地受益权的标准化和凭证化，农民凭证定期领取收益。

报导称，根据北京信托披露的信息，该公司的土地流转信托已在北京、江苏、河北以及东北省份推进，预计今年可以做到3万亩左右。具体运作模式目前尚不明朗，产品设计方仍在与合作方沟通洽谈，还需监管层的批复。

报导援引一位接近国土部的专家称，土地流转信托将金融创新融入土地流转，虽然效果明显，但前提是完善农村土地确权和土地登记托管制度、建设土地流转信托的流通市场，因此门槛颇高。但从长远来看，一旦土地资源被盘活，这种模式的市场空间较大，并能给地方政府和农民带来稳定的收益，解决现行土地征收制度弊端。

报导还援引业内人士称，由于相关法律制度的修订进程缓慢，城乡土地的自由流转恐难在短期内实现。在现有的框架下，加快农村土地的流转可能是未来的政策着力点。在十八届三中全会之后，中央可能挑选现有的试点进行推广，浙江、嘉兴等地的方案可能在更多地方铺开，土地流转信托也可能获得政策支持。

上周针对农村集体建设用地流转试点扩围的消息，中证报援引国土部相关负责人表示，未向地方政府下发文件，相关文件仍在调整完善中。该负责人并未透露此项工作的具体进展。

在此之前，中证报曾援引权威人士称，农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在11月召开的中共十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。

上海证券报周四报导则提出，信托的引入，对于农民获取长期土地收益，是积极的。但难题在于，鉴于流转后土地性质不变，流转的土地不能用作房地产开发，必须保证其农业用性质，意味着“土地流转信托”很难具备高收益的特征。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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