专家称彝良地震对云南镇雄山体滑坡形成有影响

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京1月12日 - 云南省国土资源厅地质灾害应急专家组组长姜兴武周六称，2012年9月7日的彝良地震对镇雄山体滑坡的形成有一定影响。11日发生的这起山体滑坡事件导致46人死亡。
新华社援引姜兴武的话称，土体结构松散以及地形陡峻也是本次事故的原因，而彝良地震也加剧了土体的不稳定性。
据新华报道，本次滑坡事故遇难者为27名成人与19名儿童。
新华称，最后两名遇难者遗体于周六被找到。稍早媒体报道称，有两名伤者被送往医院。（完）
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。