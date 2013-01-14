专家称彝良地震对云南镇雄山体滑坡形成有影响

路透北京1月12日 - 云南省国土资源厅地质灾害应急专家组组长姜兴武周六称，2012年9月7日的彝良地震对镇雄山体滑坡的形成有一定影响。11日发生的这起山体滑坡事件导致46人死亡。

新华社援引姜兴武的话称，土体结构松散以及地形陡峻也是本次事故的原因，而彝良地震也加剧了土体的不稳定性。

据新华报道，本次滑坡事故遇难者为27名成人与19名儿童。

新华称，最后两名遇难者遗体于周六被找到。稍早媒体报道称，有两名伤者被送往医院。（完）

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