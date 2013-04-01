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时事要闻 | 2013年 4月 1日 星期一 11:24 BJT

西藏一矿区发生山体滑坡 83名工人被埋

路透北京3月30日 - 新华社报道称，位于中国黄金集团华泰龙公司甲玛矿区内的墨竹工卡县扎西岗乡斯布村普朗沟泽日山周五发生山体滑坡并引发泥石流，造成83名工人被埋。

报道称，塌方长约3公里。（完）

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