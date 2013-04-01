西藏一矿区发生山体滑坡 83名工人被埋

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月30日 - 新华社报道称，位于中国黄金集团华泰龙公司甲玛矿区内的墨竹工卡县扎西岗乡斯布村普朗沟泽日山周五发生山体滑坡并引发泥石流，造成83名工人被埋。
报道称，塌方长约3公里。（完）
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。