中国综合症：为何越来越多的美国孩子学习中文？

(本文由路透中文网编译提供)(本文作者Chris Taylor是路透撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）)

路透纽约4月24日 - 如果说传奇投资家吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）有什么特别过人之处的话，那便是他有敏锐的嗅觉，而且豪赌他看好的目标。

因此，罗杰斯在为人父之后，自然就想到了如何最好地让自己的女儿们获得优势。罗杰斯与索罗斯联合创办了量子基金（Quantum Fund）。

他的答案是：让孩子们学中文。

“我正在投入大量的时间、金钱和精力，确保让孩子们学习中文，”罗杰斯对路透说。

情况确实如此。除了家里雇用会说中文的保姆，安排女儿们每周上一两次中文课外，罗杰斯还从地球另一端举家移居新加坡。

“大女儿已连续两年在全国性的中文演讲比赛中获胜，”罗杰斯说。“她的妹妹更棒呢。”

当然，并不是所有的父母都愿意做出如此巨大的人生改变。但越来越的美国人热衷于让他们的孩子学习中文，却是不可否认的事实。

从各种中文语言学校，到海外的侵入式项目，再到家教学习，对于从幼儿到青少年的所有人来说，学习中文的选项每天都在增多。

“根据对华盛顿特区、纽约及洛杉矶的A类父母的一项调查，他们是100%的有兴趣，”美中商业协会发言人Marc Ross打趣说。

但随着需求的上升，学习中文的成本自然也不会低，尽管也有一些免费的选择。

学习语言的人都知道，学习语言的最有效方法就是说当地话，除此以外别无他选。

2007年成立于旧金山的Mandarin Immersion Parents Council就为孩子们提供了一些夏令营课程。许多这样的青少年夏令营活动都在北京开展，费用从3千到4万美元不等。

“有些父母可能觉得把孩子送到中国的做法太蠢，”Camp Kweebec的副主任Matt Rosenfeld说。“但也有人称这正是他们一直期待的经历，目的是让孩子像在家一样自在地说（中文）。”(完)