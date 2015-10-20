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中国财经 | 2015年 10月 20日 星期二 11:24 BJT

中老边境勐腊试验区初步规划投资逾2000亿元

路透北京10月20日 - 云南省政府周一称，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区初步规划重大建设项目240多项，总投资逾2,000亿元人民币（314.5亿美元）。

勐腊（磨憨）试验区于今年7月获国务院批准设立。试验区总面积约4,500平方公里，东、南、西三面与老挝陆地相连，西部与缅甸隔江相望。

公告称，勐腊（磨憨）试验区将重点支持发展特色农业和生物产业、进出口加工业、商贸物流产业、文化旅游产业。该试验区将建设成为中老战略合作的重要平台、联通中国与中南半岛各国的综合性交通枢纽等。（完）

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