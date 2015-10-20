中老边境勐腊试验区初步规划投资逾2000亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月20日 - 云南省政府周一称，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区初步规划重大建设项目240多项，总投资逾2,000亿元人民币（314.5亿美元）。
勐腊（磨憨）试验区于今年7月获国务院批准设立。试验区总面积约4,500平方公里，东、南、西三面与老挝陆地相连，西部与缅甸隔江相望。
公告称，勐腊（磨憨）试验区将重点支持发展特色农业和生物产业、进出口加工业、商贸物流产业、文化旅游产业。该试验区将建设成为中老战略合作的重要平台、联通中国与中南半岛各国的综合性交通枢纽等。（完）
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。