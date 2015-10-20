中老边境勐腊试验区初步规划投资逾2000亿元

勐腊（磨憨）试验区于今年7月获国务院批准设立。试验区总面积约4,500平方公里，东、南、西三面与老挝陆地相连，西部与缅甸隔江相望。

公告称，勐腊（磨憨）试验区将重点支持发展特色农业和生物产业、进出口加工业、商贸物流产业、文化旅游产业。该试验区将建设成为中老战略合作的重要平台、联通中国与中南半岛各国的综合性交通枢纽等。（完）