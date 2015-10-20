中老边境勐腊试验区初步规划投资逾2000亿元

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月20日 - 云南省政府周一称，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区初步规划重大建设项目240多项，总投资逾2,000亿元人民币（314.5亿美元）。
勐腊（磨憨）试验区于今年7月获国务院批准设立。试验区总面积约4,500平方公里，东、南、西三面与老挝陆地相连，西部与缅甸隔江相望。
公告称，勐腊（磨憨）试验区将重点支持发展特色农业和生物产业、进出口加工业、商贸物流产业、文化旅游产业。该试验区将建设成为中老战略合作的重要平台、联通中国与中南半岛各国的综合性交通枢纽等。（完）
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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