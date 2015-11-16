中国老挝铁路预计2020年建成通车--报导

路透北京11月15日 - 《中国经济导报》报导称，中国老挝铁路预计于2020年建成通车。该项目由两国边境磨憨/磨丁口岸进入老境内后，向南依次经过孟赛、琅勃拉邦、万荣至老首都万象，全长418公里。

报导称，中国和老挝方面周五举行了中老铁路项目签约仪式。该项目总投资近400亿元（62.8亿美元），由中老双方按照70%:30%的股比合资建设。

报导还称，中国国家发展改革委副主任王晓涛、铁路总公司副总经理黄民、进出口银行副行长孙平，老挝公共工程和运输部副部长拉达纳玛尼·昆尼翁、财政部副部长提巴贡·占塔翁萨、老挝驻华大使宋迪·本库等出席了签字仪式。