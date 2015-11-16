中国老挝铁路预计2020年建成通车--报导

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月15日 - 《中国经济导报》报导称，中国老挝铁路预计于2020年建成通车。该项目由两国边境磨憨/磨丁口岸进入老境内后，向南依次经过孟赛、琅勃拉邦、万荣至老首都万象，全长418公里。
报导称，中国和老挝方面周五举行了中老铁路项目签约仪式。该项目总投资近400亿元（62.8亿美元），由中老双方按照70%:30%的股比合资建设。
报导还称，中国国家发展改革委副主任王晓涛、铁路总公司副总经理黄民、进出口银行副行长孙平，老挝公共工程和运输部副部长拉达纳玛尼·昆尼翁、财政部副部长提巴贡·占塔翁萨、老挝驻华大使宋迪·本库等出席了签字仪式。
报导还称，中老铁路建成后，未来将与泰国、马来西亚等国铁路相连通，进一步密切相关国家之间的经贸合作和人员往来。（完）
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。