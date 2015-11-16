中国老挝铁路预计2020年建成通车--报道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月15日 - 《中国经济导报》报道称，中国老挝铁路预计于2020年建成通车。该项目由两国边境磨憨/磨丁口岸进入老境内后，向南依次经过孟赛、琅勃拉邦、万荣至老首都万象，全长418公里。
报道称，中国和老挝方面周五举行了中老铁路项目签约仪式。该项目总投资近400亿元（62.8亿美元），由中老双方按照70%:30%的股比合资建设。
报道还称，中国国家发展改革委副主任王晓涛、铁路总公司副总经理黄民、进出口银行副行长孙平，老挝公共工程和运输部副部长拉达纳玛尼·昆尼翁、财政部副部长提巴贡·占塔翁萨、老挝驻华大使宋迪·本库等出席了签字仪式。
报道还称，中老铁路建成后，未来将与泰国、马来西亚等国铁路相连通，进一步密切相关国家之间的经贸合作和人员往来。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”