韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月24日 - 新华社报道称，老挝万象省卡西县周三晚发生枪击过往车辆事件，造成人员伤亡，其中六名中国公民受伤。
新华社援引中国驻老挝大使馆官员报道称，当地时间周三晚9时许，载有25名乘客及3名司机的一辆从中国云南昆明开往老挝首都万象的国际班车，在行驶至老挝北部琅勃拉邦与万象省交界处的卡西县境内时遭路边不明身份者枪击，车上六名男性中国公民受伤，其中两名伤者身中多枪伤势较重。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。