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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 11:45 BJT

老挝北部发生枪击过往车辆事件 六名中国公民受伤--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月24日 - 新华社报导称，老挝万象省卡西县周三晚发生枪击过往车辆事件，造成人员伤亡，其中六名中国公民受伤。

新华社援引中国驻老挝大使馆官员报导称，当地时间周三晚9时许，载有25名乘客及3名司机的一辆从中国云南昆明开往老挝首都万象的国际班车，在行驶至老挝北部琅勃拉邦与万象省交界处的卡西县境内时遭路边不明身份者枪击，车上六名男性中国公民受伤，其中两名伤者身中多枪伤势较重。（完）

(编译 蔡美珍；审校)

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