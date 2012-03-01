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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 10:48 BJT

中国去年成为美国证券最大持有国

美国财政部周三公布，截至2011年6月30日，全球海外投资者总计持有12.52万亿美元的美国证券，其中中国所占份额最大，持有大约1.72万亿美元证券。日本位列第二，持有价值1.59万亿的股票及长短期债券。数据亦表明截至2011年6月30日中国持有美国公债的规模超出预期。路透

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