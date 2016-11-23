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时事要闻 | 2016年 11月 23日 星期三 08:33 BJT

中国国家主席习近平寻求加强与拉美太平洋联盟合作

路透圣地亚哥11月22日 - 中国国家主席习近平周二表示，中国愿意加强同太平洋联盟对话合作。拉美太平洋联盟是由哥伦比亚、墨西哥、智利和秘鲁组成的贸易区。

习近平在智利总统府莫内达宫讲话时表示，双方应该推动“亚太自由贸易区”建设。(完)

(编译 张涛；审校 陈宗琦)

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