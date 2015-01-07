中哥建立战略伙伴关系 中国扩大在中美影响力

哥斯达黎加政府周二声明中称，中国与哥斯达黎加同意建立战略伙伴关系。这是中国扩大在中美影响力的又一迹象。声明中称，哥斯达黎加总统路易斯·吉列尔莫·索利斯在中国访问期间表示，哥斯达黎加希望成为中国的永久、长期合作伙伴，并将探讨在哥斯达黎加设立经济特区吸引中国企业的可行性。路透