中秘签联合开展两洋铁路可行性研究备忘录

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月23日 - 新华社报导称，中国和秘鲁签署了联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录。
上述谅解备忘录是在中国国务院总理李克强于5月22日至24日对秘鲁进行访问期间签署的。秘鲁是李克强拉美访问之行的第三站。中国和巴西本周也签署了联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录。
根据报导，李克强表示中方愿积极参与“两洋铁路”以及有关国家轨道交通项目建设，在开展装备等合作的同时加强技术转让，助力南美大陆互联互通，促进地区经济发展，更好实现互利共赢。
中国国家主席习近平在今年1月承诺，未来10年将向拉美投资2,500亿美元。（完）
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。