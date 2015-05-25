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中国财经 | 2015年 5月 25日 星期一 09:24 BJT

中秘签联合开展两洋铁路可行性研究备忘录

路透北京5月23日 - 新华社报导称，中国和秘鲁签署了联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录。

上述谅解备忘录是在中国国务院总理李克强于5月22日至24日对秘鲁进行访问期间签署的。秘鲁是李克强拉美访问之行的第三站。中国和巴西本周也签署了联合开展两洋铁路项目可行性基础研究的谅解备忘录。

根据报导，李克强表示中方愿积极参与“两洋铁路”以及有关国家轨道交通项目建设，在开展装备等合作的同时加强技术转让，助力南美大陆互联互通，促进地区经济发展，更好实现互利共赢。

中国国家主席习近平在今年1月承诺，未来10年将向拉美投资2,500亿美元。（完）

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