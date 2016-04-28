IMF称如果中国放缓程度大于预期 拉美衰退可能加重

路透墨西哥城4月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，如果中国经济放缓程度大于预期并打击大宗商品出口国，则拉美地区的衰退情况可能恶化。

拉美受到全球经济放缓、大宗商品价格下跌以及全球金融状况收紧的打击。IMF在年度报告中表示，拉美地区的经济活动预计2016年萎缩0.5%。

IMF报告称，如果中国放缓较预期严重，则拉美今年萎缩幅度可能扩大到1%左右。

巴西陷入逾一个世纪以来的最严重衰退，拖累整个拉美经济。IMF预测，今年巴西经济将萎缩3.8%。该国去年萎缩情况亦同样严重。

IMF指出，巴西政治的不确定性可能导致投资复苏推迟。由于涉嫌违反预算法，现任总统罗塞夫到5月中时可能被参议院停职。

与此同时，由于与美国之间的关联性，拉美第二大经济体墨西哥及中美洲的增长前景仍“相对强劲”。

但报告也称，美国工业生产持续疲弱，可能给IMF对今年墨西哥经济扩张2.4%的预估构成风险。

拉美债务偏高，遏制了拉美各国政府利用公共支出刺激增长的能力。此外，拉美基础设施投资也落后于与其在出口市场相竞争的亚洲国家。

不过，IMF表示，拉美货币大幅贬值对通胀的影响要小于以往，因为汇率机制更具弹性，而且宏观经济框架更加强健。(完)