IMF称如果中国放缓程度大于预期 拉美衰退可能加重

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透墨西哥城4月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，如果中国经济放缓程度大于预期并打击大宗商品出口国，则拉美地区的衰退情况可能恶化。
拉美受到全球经济放缓、大宗商品价格下跌以及全球金融状况收紧的打击。IMF在年度报告中表示，拉美地区的经济活动预计2016年萎缩0.5%。
IMF报告称，如果中国放缓较预期严重，则拉美今年萎缩幅度可能扩大到1%左右。
巴西陷入逾一个世纪以来的最严重衰退，拖累整个拉美经济。IMF预测，今年巴西经济将萎缩3.8%。该国去年萎缩情况亦同样严重。
IMF指出，巴西政治的不确定性可能导致投资复苏推迟。由于涉嫌违反预算法，现任总统罗塞夫到5月中时可能被参议院停职。
与此同时，由于与美国之间的关联性，拉美第二大经济体墨西哥及中美洲的增长前景仍“相对强劲”。
但报告也称，美国工业生产持续疲弱，可能给IMF对今年墨西哥经济扩张2.4%的预估构成风险。
拉美债务偏高，遏制了拉美各国政府利用公共支出刺激增长的能力。此外，拉美基础设施投资也落后于与其在出口市场相竞争的亚洲国家。
不过，IMF表示，拉美货币大幅贬值对通胀的影响要小于以往，因为汇率机制更具弹性，而且宏观经济框架更加强健。(完)
(编译 张涛/陈宗琦；审校 白云/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。