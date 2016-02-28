独家：美国莱迪思研究出售可能性 中方表达收购意愿--消息

路透2月26日 - 据知情人士指出，美国莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)(LSCC.O)正在研究出售公司的可能，已吸引一家中国潜在买家表达意愿。莱迪思为手机及平板电脑生产可编程芯片。

莱迪思的出售进程，可能进一步考验中国企业收购美国芯片商的能力。中国紫光(000938.SZ)及华润微电子收购美国科技业者的案子，都在本月宣告放弃，主要因担心美国当局可能以国家安全理由予以封杀。

莱迪思讨论出售一事，也反映出在苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)等主要芯片客户争取削减成本的压力下，芯片业的并购热潮方兴未艾。

消息人士周五称，莱迪思正与投行顾问摩根士丹利(MS.N)研究多家潜在买主的收购意愿，其中包括一个中国团队。消息人士表示，并不确定莱迪思会同意任何交易。

尚无法确定中方的身份。由于出售进程属机密性质，消息人士要求不具名。未能立即取得莱迪思及摩根士丹利的评论。(完)