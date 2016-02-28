独家：美国莱迪思研究出售可能性 中方表达收购意愿--消息

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透2月26日 - 据知情人士指出，美国莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)(LSCC.O)正在研究出售公司的可能，已吸引一家中国潜在买家表达意愿。莱迪思为手机及平板电脑生产可编程芯片。
莱迪思的出售进程，可能进一步考验中国企业收购美国芯片商的能力。中国紫光(000938.SZ)及华润微电子收购美国科技业者的案子，都在本月宣告放弃，主要因担心美国当局可能以国家安全理由予以封杀。
莱迪思讨论出售一事，也反映出在苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)等主要芯片客户争取削减成本的压力下，芯片业的并购热潮方兴未艾。
消息人士周五称，莱迪思正与投行顾问摩根士丹利(MS.N)研究多家潜在买主的收购意愿，其中包括一个中国团队。消息人士表示，并不确定莱迪思会同意任何交易。
尚无法确定中方的身份。由于出售进程属机密性质，消息人士要求不具名。未能立即取得莱迪思及摩根士丹利的评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。