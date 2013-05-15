中国发射探测高度一万公里的高空火箭

路透华盛顿5月14日 - 据哈佛大学美国科学家的说法，中国周一发射了一枚探测高度达一万公里的高空探空火箭，这也是自1976年以来中国发射的探测高度最高的火箭。

哈佛-史密森天体物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)天体物理学家麦道威(jonathan mcdowell)表示，这枚火箭是从中国的西昌卫星发射中心升空，中国称这枚火箭携载着研究地球磁场的科学探测有效载荷。

麦道威称，这种火箭未来可能会在类似轨道上被用于携载反卫星有效载荷，但并无证据显示，此次发射旨在测试这一能力。

自2007年中国发射的一枚导弹摧毁美国一颗废弃气象卫星后，美国对中国反卫星能力的发展十分担忧。

麦道威在一封邮件回复中称，中国周一的火箭发射类似于美国空军20世纪60年代为研究地球磁场而发射的火箭Blue Scout Junior。

此前，美国国防部副部长阿什顿·卡特(Ashton Carter)表示，军方已启动一项“姗姗来迟的”工作，以保护国家安全卫星，同时寻找对抗潜在对手太空能力的方法。

五角大楼还公布了一份关于中国军事发展的83页报告，称中国正寻求发展多种能力，旨在防止其对手在危机中使用基于太空的资产。该报告中强调了中国太空能力的提升。

五角大楼发言人拒绝就中国的火箭发射置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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