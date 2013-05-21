特写：中国地下钱庄“铁三角”

调查：亚币未来一年料下滑 因美联储可能加快收紧政策
路透班加罗尔4月7日 - 路透调查显示，新兴亚币未来一年料下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快收紧货币政策，但未来美国贸易政策不确定性料令美元涨势受限。
路透珠海/香港5月20日（记者 James Pomfret/Matthew Miller） - 珠海一个与澳门近在咫尺的地下商城里，有一排30家挂着同样金色招牌的小商铺生意兴隆，他们接待的是中国大陆游客，其中许多游客即将前往澳门。
店铺营业员吆喝着：“汇率优惠！比银行划算！”店铺里有一摞摞的百元人民币和千元港币，还有点钞机的声音。这些商铺营业执照上的经营范围是白酒和干货，货架上推满了烟酒，但他们真正的生意在里屋，也就是地下钱庄业务。
“很简单。你在这给我人民币，我们在澳门给你港币。我们每天业务以千万计。”一名姓蔡的商人说。他边说边抬头看一眼店铺监控摄像头里的画面。
随着中国经济和金融市场趋于成熟，提供服务迅速、收费低廉、低风险跨境资金转移的地下钱庄行业也在发展，每天的资金转移金额以亿美元计。在中国广东，许多这类生意就在街头公开进行。在广东，许多企业和个人依赖地下钱庄规避国家严格的外汇管制，有的出于合法商业目的，也有的为了让资产规避当局监控。
中国政府发现要遏制投机和非法资金流越来越困难。中国政府早就开始打击洗钱，此后修订了刑法，并加强商业银行监管规则，但资本移转所受的限制放松，使得热钱跨境流动变得更容易。
中国社会科学院经济学家、前人行顾问余永定指出，中国金融市场还不太成熟，许多资本管制措施助长了热钱流动，而腐败和洗钱也是重要原因。
珠海、深圳、广州和东莞等珠三角城市是中国热钱的主要地下通道。广东省去年进出口额达到9,840亿美元，占中国外贸额的四分之一，改革开放30年来一直是中国资本流动的门户。
这些城市和澳门、香港构成了地下钱庄“铁三角”。
路透对六名地下钱庄相关人员的调查显示，仅珠海一个城市，每天通过地下钱庄转移的资金额就超过10亿元人民币。
“过去三年，我们的业务量增加了30%左右。”一名自称姓李的受访者说。
除了聚集在珠海和深圳口岸附近的零售级人员外，广东省还有一些在公众视线外的“影子银行家”，他们的交易在熟人之间进行，往往一个电话就行了。
“我见过一个圈里的朋友。100平方英尺的小屋里堆满了钞票。你能想像有多少钱吗？”一名姓陈的香港商人说。“这样的例子到处都是，所有村子、城镇都有。”
“全球金融诚信组织”（Global Financial Integrity）估计，2005-2011年期间，有约2.83万亿美元的资金非法流出中国，其中首要目的地就是香港。
“大量洗钱是个问题。在香港的中资银行是个黑洞，现在还是这样。”一位要求匿名的香港高级执法官员称。
复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新认为，通过地下钱庄转移的资金中，有超过三分之一是洗钱。
商界商人士称，进出广东、香港和澳门“铁三角”的地下资金流动，为该地区的贸易和投资提供了便利。
中国国家主席习近平已承诺将加大打击腐败和金融犯罪的力度。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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