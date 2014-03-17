中国中央巡视组今年拟全面完成地方常规巡视

王岐山在2014年中央巡视工作动员部署会议上指出，面对依然严峻复杂的反腐败斗争形势，要始终保持冷静清醒。重点领域和关键环节腐败问题依然多发，有的地方和部门选人用人问题突出，一些党组织对反腐败斗争形势认识不到位，党风廉政建设主体责任和监督责任不落实。