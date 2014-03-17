中国中央巡视组今年拟全面完成地方常规巡视

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透上海3月16日 -新华社周六报导，中国中共中央纪委书记王岐山指出，将改进中央和省区市巡视制度，逐步做到对地方、部门、企事业单位全覆盖。今年要全面完成对地方的常规巡视。
报导并称，中央巡视组将对北京、天津、辽宁、福建、山东、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团开展常规巡视，同时对科技部、复旦大学、中粮集团开展专项巡视。
王岐山在2014年中央巡视工作动员部署会议上指出，面对依然严峻复杂的反腐败斗争形势，要始终保持冷静清醒。重点领域和关键环节腐败问题依然多发，有的地方和部门选人用人问题突出，一些党组织对反腐败斗争形势认识不到位，党风廉政建设主体责任和监督责任不落实。
“要紧扣‘四个着力’，瞪大眼睛发现问题，不能睁一只眼闭一只眼。”他指出。
王岐山并强调，要用好巡视成果，分类处置，做到件件有着落。被巡视单位党组织要狠抓整改落实，对整改不彻底、措施不到位的，要严肃问责。
中央巡视组2013年已经进行了两轮巡视，包括湖北、内蒙古、重庆、贵州、江西、山西、吉林、安徽、湖南、广东、云南等地及数家单位。（完）
(发稿 林高丽; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。