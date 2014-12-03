中国官媒称中央深改小组审议通过最高法设立巡回法庭试点等方案

路透北京12月2日 - 新华社周二报道称，中国国家主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平当日主持召开了中央全面深化改革领导小组第七次会议，会议审议通过了《最高人民法院设立巡回法庭试点方案》和《设立跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案》，上述方案旨在减少地方官员对司法的干扰。

司法改革是中国政府为了恢复民众对中共和中国司法系统信心的一项重要举措。

10月召开的中共十八届四中全会提出最高人民法院设立巡回法庭，设立跨行政区划人民法院、人民检察院。

新华社在中央全面深化改革领导小组第七次会议之后发出的报道称，最高人民法院设立巡回法庭，审理跨行政区域重大行政和民商事案件，有利于审判机关重心下移、就地解决纠纷、方便当事人诉讼。报道还指出，探索设立跨行政区划的人民法院、人民检察院，有利于排除对审判工作和检察工作的干扰、保障法院和检察院依法独立公正行使审判权和检察权，有利于构建普通案件在行政区划法院审理、特殊案件在跨行政区划法院审理的诉讼格局。

新华社的报道并未说明上述两项试点方案推行的时间。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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