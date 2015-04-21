京东方拟在福州新建8.5代液晶面板生产线 总投资约300亿

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海4月21日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)周二公告称，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元人民币，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。
公告显示，京东方已与福州市政府及福州城市建设投资集团签署投资框架协议。双方将在福州设立一间项目公司，注册资本180亿元，其中由京东方筹集30亿元，福州方面筹集150亿元，并以无息委托贷款方式提供给京东方，京东方再以注册资本形式投资项目公司。
该项目建设的8.5代线，玻璃基板尺寸为2,200mm×2,500mm，设计产能为玻璃基板投片量 12万片/月，生产55英寸及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。京东方将力争项目在9月底前开工，2017年6月底前投产。
京东方拥有北京第五代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第六代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线和重庆第8.5代生产线，位列全球显示行业前五强。
京东方A股周一收报4.63元，过去一个月累计上涨17.5%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。