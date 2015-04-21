京东方拟在福州新建8.5代液晶面板生产线 总投资约300亿

路透上海4月21日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)周二公告称，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元人民币，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。

公告显示，京东方已与福州市政府及福州城市建设投资集团签署投资框架协议。双方将在福州设立一间项目公司，注册资本180亿元，其中由京东方筹集30亿元，福州方面筹集150亿元，并以无息委托贷款方式提供给京东方，京东方再以注册资本形式投资项目公司。

该项目建设的8.5代线，玻璃基板尺寸为2,200mm×2,500mm，设计产能为玻璃基板投片量 12万片/月，生产55英寸及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。京东方将力争项目在9月底前开工，2017年6月底前投产。

京东方拥有北京第五代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第六代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线和重庆第8.5代生产线，位列全球显示行业前五强。

京东方A股周一收报4.63元，过去一个月累计上涨17.5%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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