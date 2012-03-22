4月对部分液晶显示板关税恢复至5%

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月22日电---中国财政部周四称,自4月1日起,将对进口32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板取消3%的暂定税率,恢复执行5%的最惠国税率.
财政部网站的通知称,并对切纸机用横切刀单元、照相机用带屈光度调节装置的目镜等商品进口关税暂定税率进行调整.
为扩大进口,中国财政部去年底曾公布,2012年将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.
中国已在2010年全部履行完毕加入世界贸易组织的降税承诺.2011年,对600余项目商品实施进口暂定税率,平均税率约4.5%,优惠幅度接近60%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)