中国超高清显示器异军突起 独占市场先机

资料图片：TCL在广东惠州工厂，一名工人在生产线上工作。 REUTERS/Tyrone Siu

* 中国LCD制造商的UHD显示器出货量增加

* UHD显示器受日益成长的中国市场支撑

* 中国UHD厂商享有丰厚的利润率

路透首尔9月17日 - 曾经是全球液晶显示器(LCD)市场二流厂商的中国平板显示器制造商，如今让LG显示器(034220.KS)和三星等大厂投来羡慕的目光。

在这些韩国巨头正忙于开发下一代有机电激发光显示器(OLED)电视时，默默无闻的中国厂商开始出售一种显示器。这种显示器比标准LCD更清晰，也比OLED更便宜。

来向超高清(UHD)显示器问好吧。

直到去年，UHD市场几乎不存在，在规模为2亿台的LCD电视市场仅售出3.3万台。根据研究公司IHS的数据显示，自此之后，UHD显示器出货量飙升约20倍，得益于中国。

中国消费者想拥有更亮更清晰的画面，但承担不起LG和三星电子(005930.KS)旗下Samsung Display生产的OLED，于是转向UHD显示器。

分析师表示，OLED面临的风险是UHD可能成为主流，而且期待已久的更廉价OLED来得太晚，或无法取代UHD。

OLED的长期潜力庞大：超高解析度，萤幕轻薄到或许可以弯曲甚至卷起。

但该技术引进市场的进程缓慢，再加上价格高昂，反而给UHD厂商带来了契机，这些厂商包括中国的京东方(000725.SZ)以及TCL集团(000100.SZ)旗下LCD部门华星光电。

在中国，55寸UHD机型售价约1,800美元。相较之下，三星出售的类似尺寸的OLED电视价格约10,000美元。

“我得承认，我们没有完全预期到UHD市场的潜力，”LG显示器执行长Han Sang-beom近日表示。

“我们认为这类显示器要热销为时尚早，因此没有投入强化UHD产品线，尤其是在低阶产品这一块。但我认为我们还不算太迟，我们仍努力要在这块市场取得领先地位。”

在韩国显示器厂商忙着应付与日俱增的威胁之际，中国UHD厂商已在享受丰厚的利润。

受到巨额利润前景的吸引，甚至台湾的竞争对手群创(3481.TW)和友达(2409.TW)也加入了竞争。

在截止6月的第二季，深圳上市的京东方科技公布营业利润率为8.9%，而中国最大电视制造商TCL集团旗下的深圳华星光电技术有限公司(CSOT)则宣布营业利润率为9.6%。

相比之下，日本的平板先驱夏普(6753.T)利润率仅为微薄的0.5%。而世界最大的LCD制造商--LG显示器，其利润率为5.6%。

三星电子的子公司--三星显示器利润率为13%，为行业中最大。但是根据Bernstein预估，扣除其新发展的OLED业务后，其LCD业务的利润率在3%到7%之间。

如欲查看UHD和LCD市场图表，请点选(link.reuters.com/dyd92v)

**似曾相识？**

分析师表示，正如韩国在二十世纪之初超越平板显示器先驱日本一样，中国平板显示器制造商突然发动攻势，可能预示着未来的趋势。

中国的UHD制造商已经稳步扩大了产能。在成本和专有技术方面，UHD比OLED领域的进入门槛更低。

“中国厂商今年以来表现非常好，其动能可能会再持续至少一年左右，因为他们比较大的对手早很多洞见到此利基市场的潜力，”Hana Daetoo Investment & Securities的分析师Nam Dae-jong称。

“他们也有庞大的忠实顾客--中国电视制造商和壮大中的中国市场。在UHD策略上判断错误的三星和LG要想赶上这些厂商，会需要好一段时间。”

受到UHD市场成长的震惊，三星电子在1月发表了110寸的UHD电视。有趣的是，其UHD面板不是由Samsung Display所生产，而是由台湾友达光电制造的。

“尽管中国面板供应商扩张，但我们预期三星和LG显示器仍会持续主导LCD市场，”IHS的主管Sweta Dash称。

尽管三星和LG显示器今年在OLED技术上投资数以十亿美元计资金，但两巨头也在扩大产品线，纳入了更受欢迎的50寸到60寸UHD机型。

京东方计划今年在中国发股筹资460亿元人民币，用于建造面板生产线和增持京东方显示技术的股份。(完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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