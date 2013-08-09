中国铅合约9月“瘦身”聚人气 套保和投机价值料提升

路透北京8月9日 - 在上市两年多后，身陷中国期市“冷门”阵营的上海期铅合约将“瘦身”以聚人气。上海期货交易所周四宣布，9月2日起将把铅期货合约的交易单位由25吨/手调整为5吨。

这也是两年多前国内多个期货品种实行大合约后，首个“由大改小”的品种。市场人士指出，沪铅改为小合约后，在套期保值和投机操作方面的价值都有较大提升，合约价格也将更具连续性，且更有利于基于有色金属指数的衍生品的开发。

除了合约规模缩小外，上海期货交易所还宣布，将铅期货合约的最低交易保证金由合约价值的8%调整为5%。每日价格最大波动限制由±5%调整至±4%。铅期货标准合约和风险控制管理办法的调整都将于2013年9月2日起开始实施。

上期所在新闻稿中指出，“在市场运行中，我们逐步发现了铅期货存在一些与市场环境和阶段性特征不相适应的方面，如价格不连续影响了铅期货价格发现功能，企业难以运用铅期货价格进行点价等，这些都影响着市场定价功能和企业套期保值效果。”

中国最大的铅冶炼企业--豫光金铅副总经理苗红强表示，铅期货合约规则的修订，能够方便更多的投资者参与期货市场，提升铅期货价格的连续性和权威性，改变目前企业在参与套期保值过程中面临的“下单难、平仓难、移仓难”的窘境。

据中国期货业协会统计，今年7月沪铅合约的成交总额(以单边计算)为14.07亿元，在基本金属中排名垫底，不及龙头品种沪铜16,083.95亿元的千分之一。

不过也有业内人士指出，由于国内铅的下游用户较为单一，贸易不太活跃，产销结构本身的特征也是造成此前铅期货合约成交清淡的原因，而铅价波动偏小、资金门槛偏高，也难大量吸引投机盘的参与。

此次铅合约规则修改后，以目前沪铅期货主力合约价格计算，每手铅期货的交易资金门槛将降至6,000元以下。

沪铅主力1309合约周五早盘收报每吨14,150元。上涨0.82%。

**为推出金属指数衍生品铺路**

业内人士还指出，缩小铅合约规模，在提高期货价格连续性的同时，也有助于提升有色金属指数的权威性，降低指数复制成本，为将来推进相关衍生品扫清障碍。

中粮期货工业品事业部总监梁丽娟表示，“铅合约规模改成每手5吨后，与上期有色金属指数中的铜、铝等品种规模相当，更便于将来推出基于该指数的衍生品，从而为期市投资者提供更多套期保值或套利的工具。”

去年12月，上海期货交易所正式发布了包含铜、铝、铅、锌四大金属品种的上期有色金属指数.SHFEIMCI。据接近上期所的消息人士称，基于该指数的期货正在筹备中，有望在不远的将来登陆国内期货市场。 (完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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