调查：中国需求减弱 预示今年铅市场供给将过剩

路透伦敦7月23日 - 路透季度调查显示，全球今年铅市场供给过剩规模可能超预期，因头号消费国中国需求减少。中国经济增长放缓意味着电动自行车和汽车对铅的需求降低。

九位受访者预估中值为，今年铅市场将过剩21,000吨。预期2016年将供给短缺29,500吨。

4月调查预期今年将过剩2,500吨，明年将短缺50,000吨。

“中国需求可能将低于我们之前的预期，”SP Angel金属研究分析师Sergey Raevskiy称。

“这部分是因为股市崩跌，但需求本已疲弱。”

经济放缓及对中国经济硬着陆的担忧，打压了今年工业金属的价格。

上月中国汽车销量降至180万辆，较上年同期下降2.3%。

据国际铅锌研究小组(ILZSG)数据，今年前五个月中国铅消费量为168万吨，较上年同期减少3%。

今年1-5月全球铅消费量为420万吨。

分析师预计今年下半年中国铅出口进一步增加。官方数据显示，中国6月精炼铅出口增至26,483吨，较上年同期增长69%。

根据德意志银行分析师Grant Sporre的预估，今年全球铅市场的供需料介于过剩5.6万吨到短缺6万吨之间。2016年则料介于过剩1.4万吨到短缺20万吨。

“影响明年市场的一个关键因素是矿山的产出将大幅放缓，”Sporre说道，“原因在于一些大型锌矿，比如Lisheen和Century明年都会关闭。”

铅是锌生产过程中的副产品。

Vedanta (VED.L)在爱尔兰的Lisheen矿场将于10月关闭。五矿在澳洲的Century锌矿的所有开采和加工活动都将于今年末关闭。

调查显示，LME期铅的今年均价料为每吨1,900美元，2016年预计为2,097美元。(完)

(编译 于春红/孙茉莉/高琦 审校 王洋/郑茵/陈宗琦)

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