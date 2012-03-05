广东董塘160名儿童血铅异常--新华

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京3月4日电---新华社周日报导称，广东当地企业排污和自然环境特殊性等因素导致160名儿童血铅异常。
报导称，广东省韶关市仁化县董塘镇部分儿童血铅水平异常，初步认定是吸入铅污染的空气和进食铅污染的食物所致。
报导称，董塘镇处於大型铅锌矿成矿带，土壤重金属本底含量较高。
报导并未指明哪些企业对铅污染负有责任，结果基於上个月对531人进行的血铅检测初步调查。
中国铅中毒多发，此前重金属中毒儿童的父母曾进行抗议。铅对儿童尤其有害，因会有碍学习并影响行为。
为了平息公众的愤怒情绪，中国政府曾承诺打击铅污染。去年5月一个行业协会称，中国未来两三年可能关闭四分之三的铅酸电池工厂，从而降低国内铅需求。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。