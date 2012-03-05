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时事要闻 | 2012年 3月 5日 星期一 12:00 BJT

广东董塘160名儿童血铅异常--新华

路透北京3月4日电---新华社周日报导称，广东当地企业排污和自然环境特殊性等因素导致160名儿童血铅异常。

报导称，广东省韶关市仁化县董塘镇部分儿童血铅水平异常，初步认定是吸入铅污染的空气和进食铅污染的食物所致。

报导称，董塘镇处於大型铅锌矿成矿带，土壤重金属本底含量较高。

报导并未指明哪些企业对铅污染负有责任，结果基於上个月对531人进行的血铅检测初步调查。

中国铅中毒多发，此前重金属中毒儿童的父母曾进行抗议。铅对儿童尤其有害，因会有碍学习并影响行为。

为了平息公众的愤怒情绪，中国政府曾承诺打击铅污染。去年5月一个行业协会称，中国未来两三年可能关闭四分之三的铅酸电池工厂，从而降低国内铅需求。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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