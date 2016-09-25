新疆和田发现一资源储量近1900万吨世界级超大型铅锌矿

路透北京9月25日 - 新华社周日报道，新疆地矿局宣布在新疆和田地区和田县境内火烧云一带，发现一处资源储量近1,900万吨的世界级超大型铅锌矿，这也是目前中国资源储量最大铅锌矿。

报道称，矿区位于海拔5,500米以上的高原无人区，面积达6.6平方公里。矿体具有厚度大、埋藏浅、品位高等特点，铅锌矿资源储量1,894.96万吨，其中可用于工业开采的储量达1,887.37万吨，占总储量的99.6%。

铅锌广泛应用于电器、机械、军事、冶金、化学、轻工和医药等领域，铅在核工业、石油工业等方面也有较多用途。中国已在27个省份发现铅锌资源，目前主要集中在云南、甘肃、内蒙古等六个省份，新疆并不在其中。（完）