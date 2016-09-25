新疆和田发现一资源储量近1900万吨世界级超大型铅锌矿

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京9月25日 - 新华社周日报道，新疆地矿局宣布在新疆和田地区和田县境内火烧云一带，发现一处资源储量近1,900万吨的世界级超大型铅锌矿，这也是目前中国资源储量最大铅锌矿。
报道称，矿区位于海拔5,500米以上的高原无人区，面积达6.6平方公里。矿体具有厚度大、埋藏浅、品位高等特点，铅锌矿资源储量1,894.96万吨，其中可用于工业开采的储量达1,887.37万吨，占总储量的99.6%。
铅锌广泛应用于电器、机械、军事、冶金、化学、轻工和医药等领域，铅在核工业、石油工业等方面也有较多用途。中国已在27个省份发现铅锌资源，目前主要集中在云南、甘肃、内蒙古等六个省份，新疆并不在其中。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。