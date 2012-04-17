李长春访英 英方可能谈及伍德案

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透伦敦4月16日电---英国首相卡梅伦的发言人称，卡梅伦周二与到访的中国中共中央政治局常委李长春会晤时，或将谈及英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）死亡案。
这名女发言人告诉记者：“很可能会谈及此事。”
“他将对中方调查该案表示欢迎，期待最後的调查结果，我们很高兴看到调查已经开始。”
中国官媒本月稍早报导称，尼尔·伍德死於他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑。主管宣传工作的李长春是此後首位访英的中国高层官员。
41岁的尼尔·伍德去年11月死於重庆一家酒店客房内。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。