李长春访英 英方可能谈及伍德案

英国首相卡梅伦的发言人称，卡梅伦周二与到访的中国中共中央政治局常委李长春会晤时，或将谈及英国商人尼尔·伍德死亡案。中国官媒本月稍早报道，尼尔·伍德死於他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑。主管宣传工作的李长春是此後首位访英的中国高层官员。路透