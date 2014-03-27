中国领导人访法 敲定空客及标致交易

路透巴黎3月26日 -中国国家主席习近平和法国总统奥朗德周三在巴黎出席了一系列产业合作和上百亿美元飞机销售合同的签字仪式。这也是中国领导人此次国事访问的商务重点。

大部分所签协议仅具有形式意义。

不过奥朗德政府在上周市长选举中遭到打击，而且因为失业率居高不下而不得人心，所以他们希望鼓励达成更多交易，让法国脆弱的经济复苏更加紧密地搭上中国的经济增长。

“共签署了价值180亿欧元的合同。这意味着就业和增长，更重要的是未来数年还有更多协议达成。”奥朗德称。

在总统官邸爱丽舍宫的签约仪式上，中国东风汽车集团(0489.HK)与PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)签署协议，东风将购入后者14%股权。对于陷入困境的标致，这是资本重组交易的一部分。

标致与东风计划延长现有的合资和中国生产计划，进军新的东南亚市场，并共同开发新车与技术。

中法还签署了一项新的10年期协议，将空中客车(Airbus)(AIR.PA)在天津组装A320飞机的协议延长至2025年。

中国还签约购买70架新飞机，包括27架空客A330--这些飞机此前已经预定，但随后因贸易争端而遭冻结。按目录价格，全部飞机总价为102亿美元。中国还将与空客共同生产法国EC-175直升机，与Safran(SAF.PA)在涡轮螺桨发动机方面进行合作。航空航天占法国对中国出口的29%。

此外，双方还签署了一系列核能与液化天然气(LNG)协议。

在对华贸易方面，法国远远落后于德国。法国仅占中国进口的1.2%，而德国为4.8%。

据法国央行数据，截至2012年底，法国在中国的外商直接投资(FDI)共计167亿欧元(230亿美元)，仅为中国FDI总量的1.83%，但仍高于中国对法投资的42亿欧元--仅为法国FDI总量的0.9%。

东风收购标致股权的8亿欧元，就相当于上述中国在法国FDI的五分之一。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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