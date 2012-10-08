中国领导层换届只会对经济增长带来温和提振--巴克莱

路透北京10月8日电---中国共产党"十八大"定於11月初召开,对新一届领导层可能采取多种政策支撑经济的揣测也不绝于耳.但投资银行巴克莱认为,现在很难对经济和政治政策方向进行预测.短期来看,换届料只会对经济增长带来温和正面提振,且在明年3月初全国人大会议召开之前都不会特别明显.

巴克莱亚洲首席经济学家黄益平在研究报告中援引历史数据指出,没有明显证据表明中共全国代表大会的召开,能带来经济增长率的上升.在以往六届大会过後,只有"十二大"和"十六大"後经济增速有小幅升高,其它四次党代会後增速都有所下滑.

"有鉴於此,根据历史数据下定论显然是不明智的."但巴克莱也指出,由於投资、M2、信贷和财政赤字等在党代会後往往升高,通胀也会走升,暗示着新一届政府通常也会做出一些努力来推动投资加速.

报告称,从目前只能获得的最近三次党代会後的固定资产投资数据看,每次会後投资均有明显加速.此外货币供应额M2和信贷增速也普遍会上升,财政赤字在大部分情况下也会扩大.

而在过去30年中,除了"十五大"因紧接着亚洲金融危机外,其余党代会後居民消费价格指数(CPI)均有上升;自20世纪90年代中国成立股票交易所後,沪综指.SSEC在最近两次大会後("十六大"和"十七大")皆出现回落,在"十四大"和"十五大"後则温和上升.

中国共产党第十八次全国代表大会将於11月8日在北京召开,届时将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会.外界普遍认为,习近平很可能接任下一届国家主席,而国务院总理将由李克强出任.

巴克莱报告并指出,尽管中国经济增速放缓,但从中秋和国庆"双节"期间国内旅游人数的庞大,可看出公众对当前和未来经济环境的信心依然高昂.据国家旅游局数据,"黄金周"八天全国纳入监测景区共接待游客3,424.56万人次,同比增长20.96%.

同时,中国大陆游客在香港的消费亦有明显转变,对奢侈品的兴趣有所降温,更多消费集中在大型购物中心和旅游景点上.

巴克莱认为以上两点都是经济再平衡的讯号.该行指出,中国正从"经济奇迹"向"正常发展"转变,尽管若经济放缓进一步延续会冲击公众信心,但财富从企业向家庭的再分配将是长期趋势.

中国共产党的最高领导机关是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会.党的全国代表大会每五年举行一次,中央委员会每届任期五年.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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