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中国财经 | 2013年 12月 6日 星期五 12:04 BJT

中国领导人下周开会将制定2014年政策和改革大计

路透北京12月5日 - 中国政府智囊机构消息人士称，中国领导人料于下周开始进行闭门会议，制定2014年政策和改革大计。

年度经济工作会议将讨论经济目标，包括明年的增长率、通胀和货币供应。

分析师和投资者预计政府会提出明年改革计划的详细方案，此前的十八届三中全会提出了改革蓝图。

消息人士指出，领导人们同时可能举行会议探讨城镇化问题，提出详细的计划。

消息人士称，2014年货币政策料维持稳健。

政府智囊机构仍在辩论是否应将2014年经济增长目标从今年的7.5%下调至7%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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