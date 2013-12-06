中国领导人下周开会将制定2014年政策和改革大计

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京12月5日 - 中国政府智囊机构消息人士称，中国领导人料于下周开始进行闭门会议，制定2014年政策和改革大计。
年度经济工作会议将讨论经济目标，包括明年的增长率、通胀和货币供应。
分析师和投资者预计政府会提出明年改革计划的详细方案，此前的十八届三中全会提出了改革蓝图。
消息人士指出，领导人们同时可能举行会议探讨城镇化问题，提出详细的计划。
消息人士称，2014年货币政策料维持稳健。
政府智囊机构仍在辩论是否应将2014年经济增长目标从今年的7.5%下调至7%。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
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