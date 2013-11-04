美银美林新推领先指标 旨在捕捉中国经济拐点

路透北京11月4日 - 投资银行--美银美林宣布推出中国经济领先指标(ChinaLEAP)，称该指标较工业增速数据领先大概两个月左右，可帮助预判经济拐点、并预测GDP增速。

在美银美林看来，中国经济增速三季度已经触顶，而其LEAP指标从8月的9.9%放缓至9月的9.2%，也恰恰印证这一点，表明前期政府稳增长举措对经济的支撑作用暂告一段落。

美银美林ChinaLEAP指标主要根据七个指数的月度同比增速加权平均而得，波动性越高的指标权重就越小。这七个指标分别是发电量、粗钢产量、水泥产量、汽车销量、房屋新开工面积、铁路货运量以及中长期贷款。

“中国经济正处在结构性放缓通道，任何一次周期性上升都可能很快遭遇结构性下降阻力，”美银美林中国经济学家治晓佳和陆挺在报告中称，“回溯测验(backtest)表明LEAP可以作为工业生产增速的领先指标，大概领先两个月左右，因此也有助于研判经济拐点，并预测经济增速。”

至于中国国家统计局每月1日准备发布的官方制造业采购经理人指数(PMI)，作为出炉的单月首个宏观经济指标当然值得受到关注。“官方PMI的重要性可能有夸大之嫌，因为该数据月度波动尤其今年年初时候的波动性非常高，”美银美林称，“而且有时候传递的信号还和工业生产等其它关键指标相冲突。”

该投行预计中国四季度经济环比增速可能下降至1.8-1.9%，但受高基数效应影响四季度同比增速可能只会小幅放缓至7.7%；而到2014年上半年同比增速将再度反弹至7.8-8.0%，这次是受较低基数的“利好”提振。中国2013年三季度GDP环比和同比增速分别为2.2%和7.8%。

当然，美银美林也承认LEAP指标并非完美，譬如受基数效应影响单月同比增速可能波动很大，这时候就需要更加留意环比指标以得出更准确判断。

此外，LEAP构成指标中的中长期贷款、房屋新开工面积以及汽车销量等对政策变化高度敏感，因此在某些时候LEAP可能比工业生产数据波动性更高。譬如回溯测验显示，受4万亿刺激政策激励，2009年时LEAP跃升幅度比工业增速还大，而到2010年政策回归正常化时LEAP放缓程度也甚于工业增速。

**LEAP更侧重工业指标**

上述七个指标如今愈发吸引投资者目光，因为从中可观测经济活动变化的早期迹象。而LEAP之所以更侧重工业活动指标，主要是因为追踪工业增速对于预测中国季度GDP尤为重要。

美银美林报告中指出，工业生产占中国GDP的38.5%，其它经济领域建造业、服务业和农业占比分别为6.8%、44.6%和10.1%，但服务业周期性不强且变动主要是受结构性因素影响，农业非常稳定，建筑业波动性强一些但权重非常之小。

“因此，正确预测工业增速对于季度GDP预测最为关键，未来几年工业和GDP之间的稳定联系还将延续下去，”报告称。

回溯测验显示，从2002年1月至2013年9月LEAP指标和工业生产增速的相关度高达0.80，领先后者大约两个月左右。此外，LEAP和工业企业利润增速的相关度为0.70，领先时间也大概是两个月。

以下为美银美林对构成LEAP七个指标的详细解读：

**供给侧指标：发电量、粗钢产量、水泥产量

--发电量：采用中国国家统计局公布的发电量数据。该指标和工业生产高度正相关，但在不同行业中和经济附加值严重不成比例，因此也有偏差。

--粗钢产量：采用中国国家统计局公布的粗钢产量数据。鉴于钢铁在工业领域应用广泛，粗放产量指标能快速反应基建及房地产等领域库存调整的变化。该指标往往领先于工业增速指标。

--水泥产量：采用中国国家统计局公布的水泥产量数据。对水泥的需求主要来自基建和房地产行业，鉴于水泥存储不易，因此水泥产量和需求周期变动几乎高度贴合。该指标往往被视为衡量工业活动的一个可信赖数据。

**需求侧指标：汽车销量、房屋新开工面积

--汽车销量：根据中国汽车工业协会发布的月度销量数据计算出同比增速。作为对经济变化反应较早的(early-cycle)行业，汽车销量的波动通畅领先于工业活动，或许可以视为经济增长的风向标。

--房屋新开工面积：根据中国国家统计局公布的年初迄今数据计算出单月数据，再根据三个月移动平均值计算出单月同比增速。该指标是衡量未来房地产投资的领先指标，对于追踪宏观经济表现亦很重要，因为房地产投资在2012年占到中国整个GDP的12.2%。

**流动性指标：中长期贷款

--中长期贷款：根据中国央行公布的中长期贷款数据计算出同比增速。银行贷款增速是衡量央行货币政策立场的重要指标，中长期贷款更多流向的是固定资产投资项目和房屋抵押贷款。

**经济活动指标：铁路货运量

--铁路货运量：根据官方铁路货运量数据计算出同比增速。该指标对工业增速的变化非常敏感，在中国铁路货运大概57%都是煤炭，故而亦可据此衡量煤炭需求的变化。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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