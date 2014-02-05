中国保密法新规要求不得以国家秘密为由隐瞒信息

路透北京2月3日 -中国出台新规，要求政府官员不得以国家秘密为借口，隐瞒应该向公众公开的信息。新华社在相关报导中称，这是政府增强透明度的行动。

中国的国家保密法规极为模糊，从每年执行死刑人数到行业数据，甚至污染数据，都涵盖其中，而且敏感信息还能追溯定义为国家秘密。

但是，政府面临来自公众要求更加公开的压力，尤其是诸如环境污染等与国家秘密没有明显关系的敏感问题。

新华社周日发布的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求，“机关、单位不得将依法应当公开的事项确定为国家秘密”。

新华社报导称，将于3月1日起施行的这项条例是增强政府透明度的努力。

然而，这项条例并未解释何种公开信息不得称为国家秘密。条例还要求，保密事项范围应当根据情况变化及时调整。

报导称，条例要求，机关、单位发现国家秘密已经泄露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施，并在24小时内向同级保密行政管理部门和上级主管部门报告。不按照规定报告或者未采取补救措施的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

中国官员，尤其是地方政府官员，经常使用保密法规，以阻止可能招致处分的尴尬问题被上报到上级部门。（完）

编译：王凤昌 审校：蔡美珍

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