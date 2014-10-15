中国司法体系有望更加独立 四中全会可能设立反腐机构--花旗

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路透北京10月15日 - 中国共产党十八届四中全会定于10月20-23日召开，主题已经明确为“依法治国”。投资银行--花旗集团预计，未来中国司法体系有望更加独立，而且可能设立反腐败机构。
该投行在四中全会前瞻报告中并预计，大会可能检视改革的轻重缓急，一些关注度高的反腐案件调查结果也可能公之于众，并提名中央委员会增补委员名单。
“未来中国反腐运动将是一场持久战，而且更加制度化，”报告称，“这应有助于经济体制改革的进一步推进。”
花旗预计，未来中国司法体系将更加独立，具体来讲，为了减少地方政府的干预，地方法院可能从地方政府中独立出来，并直接向最高法院汇报，地方法院的经费及人事安排也将由最高法院统筹安排。
“而且中国的司法系统还有可能跳出行政区划的约束，这也是为了提高法律体系的独立性，”该投行称。
目前中国国务院下设国家预防腐败局。在过去一年中，中央纪检委一直是反腐运动的中坚力量，第一阶段的主要目标是通过调查和公开一系列备受关注的反腐案件，对政府官员进行警示。
花旗预计，下一步可能设立专门机构以减少腐败的发生，可能会成立一个独立于地方政府的反腐败机构，直接隶属中纪委，经费及人事安排也将由中央层面决定。
此外，四中全会还可能检视改革的进度，阐述未来改革的轻重缓急；更多注意力将集中在国企和土地改革上，详细的改革办法预计将在适当时候公布；同时，亦可能呼吁加快房产税和环境保护税立法。
“根据过往的经验，一些关注度高的反腐案件调查结果可能会在四中全会上公布，”花旗称，而由于一些中央委员会委员涉案“落马”，四中全会可能会提名增补委员名单。
中国政府正在推进的政经改革及反腐已进入攻坚阶段，而即将于10月召开的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，则剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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