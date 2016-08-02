中国最高法发布涉海案件司法解释 涵盖刑事、民事及行政诉讼三领域

路透北京8月2日 - 中国最高人民法院发布涉海案件司法解释，明确中国海上司法管辖权，内容涵盖刑事、民事及行政诉讼三个领域。新华周二援引司法解释称，中国管辖海域不仅包括内水、领海，还包括毗连区、专属经济区、大陆架等其他海域。

司法解释规定，中国公民或外国人在中国管辖海域实施非法猎捕、杀害珍贵濒危野生动物或者非法捕捞水产品等犯罪的，将依法追究刑事责任；而且，非法进入中国领海可判刑，非法捕捞定罪标准也有提高。

“各地海事法院近年来审理了多起发生在中国管辖海域的海事案件，人民法院对钓鱼岛、黄岩岛、西沙群岛、南沙群岛及其附近海域的司法管辖从未间断。”新华社援引最高人民法院相关负责人称。

司法解释称，对经驱赶拒不离开、被驱离后又非法进入，在中国管辖水域实施非法捕捞等行为，构成犯罪的，可以依据中国刑法有关偷越国（边）境罪、非法捕捞水产品罪的规定，追究其刑事责任。

司法解释还对无证捕捞情节严重的认定标准、对涉渔“三无”船舶可否采取强制措施等问题作出规定；并通过规定不支持无证捕捞者因船舶碰撞、海洋污染等造成的收入损失，引导渔民合法经营；通过对域外行政执法证据的采信标准作出规定，促进海洋事务司法协助和国际合作。

值得注意的是，司法解释分为两部分，内容解释涵盖刑事、民事及行政诉讼三个领域，这在最高法近年来出台的司法解释中极为罕见。第一部分于2015年12月28日由最高法审委会通过，第二部分于2016年5月9日由最高法审委会通过。司法解释自2016年8月2日起施行。

最高法负责人对此称，涉海案件法律适用问题涉及领域广泛，把涉海刑事、行政、民事规定在一个司法解释中，有助于各级法院综合理解与适用。（完）