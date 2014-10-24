“法治中国”迎来顶层设计 有助跨越“中等收入陷阱”--中信

路透北京10月24日 - 昨日闭幕的中共十八届四中全会明确全面推进依法治国。国内券商--中信证券认为，“法治中国”迎来顶层设计，而从“摸石头过河”，转向基于法制和规则行事，将有助于中国跨越“中等收入陷阱”。

“早期四中全会以经济发展为主，近期则主要聚焦党建，此次四中全会以依法治国为主题，是史上首次，”中信证券宏观研究团队在点评报告中称，“在‘依法治国’基本方略提出十余年之后，首次聚焦依法治国，‘法治中国’迎来顶层设计。”

而经济基础决定上层建筑，纵观历史，能够成功跨越“中等收入陷阱”的国家都建立了完善的法律制度。而伴随中国经济快速发展，某些领域不公正状况也在加剧，这种不公正将导致各阶层之间“分配性冲突”增加，最终直接关系到经济的可持续发展和社会稳定。

“因此，以法制替代人治，重塑市场的资源配置作用，营造透明有序、公平正义的市场环境才是确保公平和经济可持续发展的最佳途径，”报告称，“从‘摸石头过河’，转向基于法制和规则行事，将有助于中国跨越‘中等收入陷阱’。”

过去地方政府决策往往有一定的随意性，个体决策、朝令夕改等事件时有发生。是次四中全会提出要“推行政府权力清单制度”，并“把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序”，同时还要“建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制”。

中信认为，这首先是在法律上明确政府与市场的界限，减少政府的无序干预；并减少个体决策、领导决策的随意性，集思广益，通过公民参与、专家论证增强政策制定的合理性，确保政策体现“大多数人的意志”；而且完善问责机制，有助于杜绝“59岁现象”、“最后一年腐败”等行为，同时也避免了政治周期对经济的冲击。

另外，四中全会提出要增强司法独立性，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点；而且法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩重要内容、纳入政绩考核指标体系，把能不能遵守法律、依法办事作为考察干部重要内容。

“这有助于降低地方政府对司法的干预...在中国推动新一轮改革的关键当口，将法制建设引入干部考核体系，形成落实依法治国与官员自身利益相结合的激励相容机制，对落实法制建设形成有效的推动作用，”中信称。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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