“依法治国”首次落地 法制化是中国经济转型重要前提--申万

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透北京10月24日 - 中共十八届四中全会昨日闭幕。申银万国宏观研究团队在点评报告中指出，四中全会的意义就在于完成了“依法治国”的首次落地，法制化将是中国经济转型的重要前提。
“从十五大到十八大，逐步完成了依法治国在方针战略层面的搭建，但是如何实施依法治国，并未有全面的、系统性的指引，而本次四中全会完成的，恰恰是依法治国的首次落地，是依法治国的路径化，”报告称。
申万宏观认为，本次会议与以往最大不同在于明确了四大关系，即公检法司内部的关系、法治和政府的关系、立法和司法的关系、法治和改革的关系。
“上述框架完成从立法到司法到行政关系的重新修正，属于体制内的重大突破，且具备现实的落地路径，这也是本次讲依法治国和以前的最大不同，”报告称。
中共十八届四中全会提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。
申万指出，从国际经验来看，新兴市场国家经济转型能否成功，能否避免拉美化，一个法治的、公平的、市场化的体制能否搭建将是关键，这也是市场关注四中全会、关注依法治国的大逻辑。
“在这一逻辑下，我们建议投资者不要太过于关注短期是超预期还是低于预期，要关注一个中长期的改革框架的打开，”报告称，“法治化是经济转型的重要前提，是一系列红利的开始。”
四中全会公报反映的是全会的主要精神，是粗线条的；按照惯例，四中全会的《决定》全文将在随后数日内发布。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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