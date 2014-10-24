中共四中全会最大亮点“依宪治国” 关键看后续行动--民生证券

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透北京10月24日 - 中国十八届四中全会明确全面推进依法治国。国内券商--民生证券认为，会议公报虽短但把依法治国系统化，其中最大亮点是“依宪治国”，未来关键是看行动、看落实，看已经建立的机构和制度能否真实发挥作用。
“最大的亮点是依宪治国，而且明确提出健全宪法实施和监督制度，完善全国人大及常委会的宪法监督制度，较以往有很大突破，但具体由人大的哪个机构来监督还需进一步落实。”民生证券在解读报告中称。
民生认为，公报虽然很短，但把依法治国系统化、亮点不少，可以预见《决定》会有更实在的措施，比如领导干部干预司法的责任追究制度。
“与其看文本，不如看行动。宪法文本早已写得很好，行政法庭等机构也很早就有，关键是已经建立的机构和制度能否真实发挥作用。”民生报告称。
而对于资本市场来说，依法治国并不是个“虚”的话题，“规则搞不对，市场就没法发挥决定性作用，中国开设企业的便利度仅排158名。”民生称，“只有改善法治环境，把规则搞对，投资者心里才有底。”
针对全国人大将如何问责宪法实施的问题，民生报告援引国家行政学院时红秀教授回答称，目前还不清楚，决定中可能会有提及，一种方式是全国人大成立一个新的委员会，另一种方式是赋予原来的法律委员会新的职能。
他曾在全国人大任职，多次参与国家重大文件起草。在他看来，是次四中全会比较符合预期，但以前讨论的几个问题中有两个没有提到，一个是依法治军、一个是完善人大代表的履职方式。
对于立法方面明确提出完善立法项目征集和论证制度，但立什么法，怎么参与？时红秀认为，这需要健全相关的制度，不能随意的制定法规和规章，改变人民“形式上有权，实际上无权”。
“一切措施的核心就是依宪执政，往常一些随意出台的规定规章，并没有经过严格的立法和监督程序，以后要逐步改变。”他说。
时红秀认为，观察改革的推进关键是看关键事件，比如未来某个领导干部因为干预司法被处理等。
“法治的英文单词是‘rule of law’，是用法律来治理一个国家，而不是某个行政官员或某个人的意志治理国家。”他表示，“这里边我们共产党要领导、要执政，想做的事也应该经过法律来做。”
中共十八届四中全会提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。 （完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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