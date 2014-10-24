依法治国为改革提供制度保障 并约束政府权利边界--宏源

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透北京10月24日 - 中国中共十八届四中全会公报提出全面推进依法治国，宏源证券宏观团队最新报告称，宏源证券认为，特别需要重点关注的是公报明确的依法治国与改革、党和政府三者的关系；依法治国为改革的法制保障，利于改革推进，同时能依法约束政府的权利边界。
“三中全会确定了全面深化改革目标，四中全会确定了依法治国目标，依法治国为全面深化改革提供了长期的制度保障，有助于深化改革的全面推行。”宏源证券表示。
宏源证券分析称，无论是权力清单还是决策程序，无论是终身问责机制还是政务公开，抑或是政绩考核指标法治导向，对政府权力边界的约束都是实实在在的。
“对于一个政府尤其是地方政府主导的大国经济，未来在资源分配、财富分配和经济结构模式上都可能面临深刻转变。”宏源表示，推行法治政府、以法治约束政府行为的方向很清晰。
此外，在依法治国与党的领导的关系上，宏源报告认为党的领导是前提，二者有机统一。
宏源证券还认为公报特别突破的地方是强调了“依宪治国、依宪执政”，在司法独立、司法分权和法治的法律和人力基础上都有重要部署；同时也宣布了重要人事调整，审议通过了一批严重违纪问题的处理。
“个别重案仍留待后续，反腐仍未画上句号。10月25日即将召开的中纪委第四次全体会议或将透露反腐新动向。”宏源证券称。
中共十八届四中全会提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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