融创中国拟向联想控股购中国地产项目 总代价近138亿元人民币

路透香港9月19日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)宣布，拟向中国主要的投资集团--联想控股(3396.HK)收购41间目标公司共涉及42个内地物业项目权益，总代价约137.88亿元人民币。

两家公司周日晚发出的联合声明称，交易涉及融创中国向联想控股购买41家内地目标公司的股权、境内外债权、股东贷款等。该41家公司主要拥有42个物业项目权益，分别位于北京、天津、重庆、杭州等16个中国城市，总占地面积约693.7万平方米，总建筑面积约1,802万平方米，未售面积约730万平方米。

融创中国表示，此次交易的主要物业项目均位于其聚焦发展的一、二线核心城市，通过此次交易将进一步巩固集团的区域布局，扩大其在一二线核心城市的土地储备和市场份额。

联想控股表示，预计偿还房地产开发业务之全部未偿还外部债项约75亿元后，出售事项所得款项净额将用于充实联想控股及其附属公司之流动资金，或投资至联想控股战略投资将聚焦的行业领域。

融创中国上周四收报5.48港元，联想控股则报19.6港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)